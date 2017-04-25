Пропавшая в Кохтла-Ярве 14-летняя Елена вернулась домой

Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что с девочкой все в порядке.

Накануне полиция через СМИ обратилась к общественности за помощью в поисках подростка.

Как писал rus.err.ee, Елена ушла из дома в Кохтла-Ярве в пятницу вечером и после этого с ней не удавалось связаться.

По имеющейся у полиции информации, девочка и раньше самовольно уходила из дома, но не на столь длительное время.