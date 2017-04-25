Ответственность за теракт в метро в Петербурге взяла связанная с Аль-Каидой группировка

Связанная с Аль-Каидой группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля текущего года.

Как сообщает издание SITE, которое мониторит сайты исламских радикалов, связанная с Аль-Каидой группировка взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника, передает РБК.

Название экстремистской организации не приводится, однако отмечается, что она угрожает провести новые атаки.

Днем 25 апреля издание Газета.Ru со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила о том, что заказчиком теракта в метро был некий Сирожиддин Мухтаров, который скрывается под псевдонимом Абу Салах аль-Узбеки. В Бишкеке рассказали о том, что он был связан с воюющими в Сирии уйгурскими террористическими группировками, которые имеют отношение к Аль-Каиде и Джебхат ан-Нусре.