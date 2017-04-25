Эстония может настоять на штрафе "Газпрому"

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу придерживается мнения, что для улучшения положения Восточной Европы на газовом рынке недостаточно просто добавить концерну "Газпром" обязательства, Европейская комиссия по завершении делопроизводства должна назначить газовому концерну еще и штраф.

"Учитывая масштаб нарушения, Эстония считает, что делопроизводство следует закончить способом, который обеспечил бы возможность избежать злоупотребления монопольным положением, а затем назначить штраф. По оценке Эстонии, в данном случае взятие обязательств не является пропорциональным размерам нарушения, учитывая, что злоупотребление монопольным положением нанесло прямой экономический ущерб", – отмечается в письме министра юстиции Урмаса Рейнсалу в адрес Европейской комиссии, проект которого он представил правительству для утверждения.

В проекте письма министр отмечает, что в 2011 году у "Газпрома" в Эстонии, как и в других странах, было монопольное положение, поскольку отсутствовали другие цепочки поставок газа. После того, как в Клайпеде был построен терминал сжиженного природного газа, на рынке появилось альтернативное звено поставки, но, по словам Рейнсалу, "Газпром" по-прежнему является важной рыночной силой по импорту в Эстонию природного газа.

Если в 2014 году на долю "Газпрома" приходилось 99,9% импорта природного газа в Эстонию, то в 2015 году эта доля сократилась до уровня 80%, но к 2016 году вновь выросла до 93%.

"Как свидетельствуют предыдущие цифры, речь идет о предприятии, не имеющем 100% рыночной доли, однако рыночная доля "Газпрома" по-прежнему достаточно велика для того, чтобы повлиять на цену продающегося потребителям природного газа", – указал Рейнсалу.

По словам министра, предложенные обязательства касаются Эстонии прежде всего в том, что связано с введением несправедливых продажных цен. "В Эстонии стоимость газа была несправедливо высокой, особенно в сравнении со странами Западной Европы, где действуют газовые биржи и достаточно источников снабжения", – добавил он.

"В 2014 году, когда "Газпрому" принадлежали почти 100% рыночных поставок газа, разница в ценах для стран Западной Европы и для Эстонии достигала 8 евро за мегаватт-час, то есть, в Эстонии стоимость продаваемого газа была на 36% выше. К 2015 году эта разница сократилась до 4 евро за мегаватт-час, но по-прежнему стоимость поставленного в Эстонию природного газа превышала цены на газ в Западной Европе на 20%", – написал Рейнсалу.

В случае, если, по оценке Еврокомиссии, предложения "Газпрома" о принятии обязательств будет достаточно для разрешения конкурентной ситуации на газовых рынках Центральной и Восточной Европы, Эстония считает, что выдвинутые "Газпромом" предложения, направленные на исправление ситуации, требуют дополнения, чтобы была возможность устранить влияние, вызванное злоупотреблением монопольным положение и обеспечить ситуацию, при которой подобное злоупотребление будет невозможным, подчеркнул Рейнсалу.

Еврокомиссия выявила нарушения

Еврокомиссия начала следственные действия в отношении «Газпрома» в 2011 году, проведя обыски в офисах десяти европейских "дочек" компании. В 2012-м было официально объявлено о начале антимонопольного расследования.

Расследование шло по трем направлениям: разделение российской газовой монополией рынков путем затруднения свободных поставок газа в страны ЕС; создание помех диверсификации газовых поставок; навязывание несправедливых цен своим потребителям путем привязки цен на газ к стоимости нефти.

В марте этого года стало известно, что "Газпром" готов пойти на компромиссы в урегулировании антимонопольного спора с ЕС. Еврокомиссия в середине марта сообщила, что российская компания, в частности, обязуется не препятствовать реэкспорту газа на рынках Центральной и Восточной Европы. Кроме того, "Газпром" намерен отказаться от преимуществ, которые ему дает контроль над газотранспортной и газораспределительной структурой.

В частности, сообщалось, что российская компания готова пересмотреть ценообразование для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы, привязав его к ценам западноевропейских газовых хабов. Также "Газпром" пообещал не требовать от Болгарии компенсации за срыв газопроводного проекта "Южный поток".

"Обязательства, принимаемые на себя "Газпромом", позволят обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам и решат проблемы конкуренции", – заявила в связи с этим еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Еврокомиссия ожидает замечаний и поправок от европейских клиентов "Газпрома", после чего будет принято решение о заключении юридически обязывающего соглашения.

Если это соглашение будет подписано, то впредь при его нарушении ЕК сможет налагать на "Газпром" штраф в размере до 10% от оборота на рынке, где было зафиксировано нарушение.

По данным "Газпром экспорта", в прошлом году Польша импортировала 11,07 млрд куб. м российского газа, Болгария – 3,18 млрд. Данные по Балтийским странам не приводятся, но закупки Литвы составляют, как правило, около 2 млрд куб. м в год, у Эстонии и Латвии и того меньше. При этом общий объем экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье составил в 2016 году 180 млрд куб. м, сообщил в марте портал gazeta.ru.