Анетт Контавейт вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Аннет Контавейт продолжает победную серию на теннисном турнире в немецком Штутгарте.
21-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 73) успешно преодолела первый круг в Штутгарте, обыграв 19-летнюю хорватку Ану Конюх (WTA 34) - 7:6, 6:4, передает Delfi.
Выход во второй раунд турнира гарантировал эстонской теннисистке 8800 евро и 55 рейтингоывых очков.
В 1/8 финала соперницей нашей теннисистки будет экс-третья ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса (WTA 6).
Редактор: Надежда Берсенёва