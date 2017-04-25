Анетт Контавейт вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

Тоомас Лухатс: в один прекрасный день кинотеатров будет больше, чем людей

Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс прокомментировал ситуацию с массовым открытием новых кинотеатров в Эстонии. Он заявил, что несмотря на успешность этого бизнеса, наступит время, когда в Эстонии просто не хватит на всех посетителей.