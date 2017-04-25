Центробанк: производительность труда в 2016 году выросла, рост зарплат замедлился

Во второй половине 2016 года в Эстонии увеличилась производительность труда, а рост средней заработной платы замедлился, следует из обзора Банка Эстонии. Вместе с числом безработных растет и количество вакансий, передает "Актуальная камера".

Во второй половине 2016 года экономика ожила и рост производительности труда вырос. Это внушает оптимизм, считают в Банке Эстонии. Одновременно несколько замедлился рост заработной платы.

"Со второй половины прошлого года мы наблюдали замедление роста фонда заработной платы, но в то же время поднялся уровень производительности труда. Этой тенденции мы ожидали давно", – отметила экономист Банка Эстонии Орсолия Соосаар.

По-прежнему остро стоит проблема безработицы. По числу безработных лидирует Ида-Вирумаа, а больше всего новых рабочих мест появилось в Харьюмаа.

Несмотря на относительно высокий уровень безработицы, жители Эстонии стали активнее менять рабочие места и на рынке появляется все больше вакансий.

"Исследование Института конъюнктуры показывает, что предприятия ждут повышения рабочей занятости. Это говорит о создании напряженной ситуации на рынке труда в будущем", – сказала экономист Орсолия Соосаар.

Озабочен Банк Эстонии и продолжающимся сокращением иностранных инвестиций в экономику Эстонии. Однако учитывая, что эстонская экономика имеет тесную связь со шведскими банками, которые на сегодняшний день находятся в стабильном финансовом положении, прогноз на будущее весьма обнадеживающий.