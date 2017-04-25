rus.err.ee

Суд завершил рассмотрение дела о коррупции в сфере питания в PERH ({{commentsTotal}})

Судебный процесс над бывшими директорами PERH.
Судебный процесс над бывшими директорами PERH. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Харьюский уездный суд во вторник завершил рассмотрение выделенных в отдельное производство материалов обвинения против нескольких фигурантов дела о коррупции в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) и назначил обвиняемым штрафы в размере от 1000 до 5000 евро.

Суд завершил рассмотрение дела в отношении главы отдела питания PERH Ану Вяхи, а также фирмы Р. Dussmann Eesti, долгое время оказывавшей больнице услугу питания, и ее директора Анеллы Стиммер, передает новостной портал ERR.

Согласно решению суда, фирма Р. Dussmann Eesti должна заплатить государству 5000 евро, Вяхи - 2000 евро и Стиммер - 1000 евро. Все должны заплатить штрафы не позднее 25 октября.

Вынесенное во вторник, 25 апреля, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Обвинение

Бывший председатель правления PERH Тынис Аллик подозревается в том, что он неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы Dussmann Eesti. Медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договоры с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии.

В получении взяток обвиняется и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи, которая, по версии прокуратуры, обеспечивала победу фирмы в конкурсах госзакупки на предоставление услуг больнице.

Суд продолжает рассмотрение дела по обвинению бывшего руководителя PERH Тыниса Аллика и бывшего директора отдела инфотехнологий Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств. Согласно обвинению, Аллик и Кильк за счет фирмы-разработчика программного обеспечения для больницы ездили в зарубежные командировки, а также в отпуск вместе с членами семьи.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.

Редактор: Надежда Берсенёва



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эстония может настоять на штрафе "Газпрому"
Судебный процесс над бывшими директорами PERH.Судебный процесс над бывшими директорами PERH.
Суд завершил рассмотрение дела о коррупции в сфере питания в PERH
Разыскиваемая Елена.Разыскиваемая Елена.
Полиция просит помощи в поиске 14-летней Елены из Кохтла-Ярве
Вызвавшая скандал в Финляндии юбилейная монета.Вызвавшая скандал в Финляндии юбилейная монета.
Выпущенную в Финляндии юбилейную монету с расстрелом изымают из обращения
Министр экономики Кадри Симсон.Министр экономики Кадри Симсон.
Симсон: в развитии грузоперевозок Эстонии следует больше двигаться в северно-южном направлении
F-35 в Эмари.F-35 в Эмари.
ФОТО и ВИДЕО: в Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35

Во вторник США доставили в Эмари два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35, которые являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, также в Эмари приземлился транспортно-заправочный самолет KC-135.

Обновлено: 20:47 
Рынок у Балтийского вокзала откроется 19 мая.Рынок у Балтийского вокзала откроется 19 мая.
ФОТО: через три недели откроется рынок у Балтийского вокзала
Оппозиционные депутаты требуют отставки Арво Сарапуу.Оппозиционные депутаты требуют отставки Арво Сарапуу.
Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу провалился
Обновлено: 16:03 
Силламяэский "Калев" весь первый круг вынужден играть на выезде.Силламяэский "Калев" весь первый круг вынужден играть на выезде.
Государство не нашло 300 000 евро на ремонт футбольного поля в Силламяэ
Мнение / Интервью
Тоомас Лухатс.Тоомас Лухатс.
Тоомас Лухатс: в один прекрасный день кинотеатров будет больше, чем людей

Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс прокомментировал ситуацию с массовым открытием новых кинотеатров в Эстонии. Он заявил, что несмотря на успешность этого бизнеса, наступит время, когда в Эстонии просто не хватит на всех посетителей.

"Бронзовая ночь" в Таллинне."Бронзовая ночь" в Таллинне.
Урве Пало о "бронзовых ночах": главная ошибка властей - отсутствие диалога с русскоязычными
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".
Елена Скульская: Почему Анна Каренина не станет матерью года?
Хельме: Макрон обязан победой пропагандистской машине ЕС
ИДА-ВИРУМАА
Дымовой датчик может спасти жизнь.Дымовой датчик может спасти жизнь.
Спасательный департамент установил в нарвских квартирах 115 дымовых датчиков
Силламяэ называют городом свежих морских ветров.Силламяэ называют городом свежих морских ветров.
Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу
Даниил Ратников принес силламяэскому Даниил Ратников принес силламяэскому
"Инфонет" дома допустил осечку в матче с силламяэским "Калевом"
Волость Алатагузе.Волость Алатагузе.
Жители Ида-Вирумаа поголовно высказались против новой волости Алутагузе
Это здание в нарве можно будет разрисовать.Это здание в нарве можно будет разрисовать.
В рамках конкурса уличного искусства в Нарве разрешат разрисовать целое здание
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Филипп Лось.Филипп Лось.
"АК+": совет Русского театра ждет от нового худрука большего внимания к Ида-Вирумаа
Выставка "ТрансРоссия"Выставка "ТрансРоссия"
Транзитчики: на восстановление прежних объемов грузопотоков уйдет минимум 10 лет
Андрус Ансип.Андрус Ансип.
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Глава Совета Европы предложил отправить в Крым миссию по предупреждению пыток
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Ответственность за теракт в метро в Петербурге взяла связанная с Аль-Каидой группировка
Обновлено: 19:31
Иванка Трамп, Кристин Лагард и Ангела Меркель.
Дочери Трампа пришлось объясняться за отца на женском саммите G20
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Из-за обрушения крыши на складе в Липецкой области на улицу вылелось несколько тонн сока.
Под Липецком из-за обрушения склада компании PepsiCo в Дон потекли реки сока
Иллюстративная фотография.
В американском штате Арканзас впервые за 17 лет в один день казнили двух заключенных
ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
На улицах Таллинна появятся 50 новых автобусов

Предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) представило на площади Вабадузе новые столичные автобусы Volvo и MAN, передает "Актуальная камера".

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Представители сектора здравоохранения подписали коллективный договор
Жители Эстонии все чаще покупают алкоголь в Латвии.Жители Эстонии все чаще покупают алкоголь в Латвии.
Жители Эстонии покупают в Латвии все больше спиртного
Таллиннский Английский колледжТаллиннский Английский колледж
Над ЦУ "Английский колледж" нависла угроза банкротства
Маркировка границы обходится в круглую сумму.Маркировка границы обходится в круглую сумму.
В мае Эстония приступит к маркировке водной границы с Россией
Приговор суда оказался мягче требований прокурора.Приговор суда оказался мягче требований прокурора.
Прокурор и родственники требуют пожизненного заключения для убийц пярнуского таксиста
Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.
Население Кейла выступило против объединения города с соседями
ЭКОНОМИКА
Владельцы о расширении фабрики Wendre: хотим отказаться от ночных смен
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Эстонский НТД первым в ЕС сделал возможным доступ к таможенным кодам через смартфон
15:02
Чистая прибыль Tallinna Vesi выросла в первом квартале на 13% Обновлено
12:23
К 2020 году использование антибиотиков в животноводстве Эстонии должно снизиться на 30%
11:31
Elisa отправила в отставку руководителей Starman
10:49
В первом квартале 2017 года грузооборот портов стран Балтии вырос на 5%
08:17
Прибыль Swedbank в первом квартале снизилась на 2%
СПОРТ
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.
Эстонские хоккеисты на чемпионате мира пока идут без побед
Анетт Контавейт.
Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте
Обновлено: 24.04
Волейболисты
Пярнуские волейболисты за бронзовые медали получат от города 2000 евро
Тартуский "Бигбанк" размочил счет в финальной серии с таллиннским "Сельвером"
"Калев/Крамо" завершил выступление в Единой лиге ВТБ поражением от петербургского "Зенита"
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт находится в шаге от попадания в основную сетку турнира в Штутгарте
Обновлено: 23.04
В Таллинне проходил юниорский ЧМ в 2015 году.В Таллинне проходил юниорский ЧМ в 2015 году.
Заявку на проведение юниорского ЧМ-2020 по фигурному катанию подала только Эстония
ФОТО: баскетболистки "Рапла" выиграли чемпионат Эстонии
КУЛЬТУРА
Анне Эрм может получить премию.Анне Эрм может получить премию.
Премию заслуженного деятеля культуры Таллинна могут вручить Анне Эрм
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Эстонский национальный музей повысит стоимость билетов
Кристель Лукатс.Кристель Лукатс.
В Нарвском замке открылась фотовыставка Кристель Лукатс
Праздник в Пярну Праздник в Пярну
В Пярну прошел праздник "В гостях у дедушки Корнея"
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Константин Эрнст уверен, что Россию не отстранят в 2018 году от участия в "Евровидении"
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Лучшая банкнота 2016 года - 50 швейцарских франков.Лучшая банкнота 2016 года - 50 швейцарских франков.
Международное банкнотное сообщество выбрало банкнотой года 50 швейцарских франков
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
К концу недели воздух в Эстонии прогреется до +10
A-RühmA-Rühm
"Какой-то петух в моем BMW" - новое видео от эстонской рэп-группы A-Rühm
Если трамвай №2 идет до остановки Если трамвай №2 идет до остановки
С 1 мая во избежание путаницы в Таллинне переименуют остановку "Юлемисте"
В Вильяндиском озере поймали окуня весом 1 кг 370 г.В Вильяндиском озере поймали окуня весом 1 кг 370 г.
Житель Вильянди поймал огромного окуня
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

Четыре времени века

Два года прошедшего века: 1931 и 1932

Смотрите на ETV+
Последние новости
20:47
ФОТО и ВИДЕО: в Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35 Обновлено
20:40
Актуальная камера 25.04.2017 (20:00)
20:37
Глава Совета Европы предложил отправить в Крым миссию по предупреждению пыток
20:13
Суд завершил рассмотрение дела о коррупции в сфере питания в PERH
19:31
Ответственность за теракт в метро в Петербурге взяла связанная с Аль-Каидой группировка Обновлено
19:28
Анетт Контавейт вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
19:18
Дочери Трампа пришлось объясняться за отца на женском саммите G20
19:10
Владельцы о расширении фабрики Wendre: хотим отказаться от ночных смен
19:09
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
18:58
На улицах Таллинна появятся 50 новых автобусов
18:53
Эстония может настоять на штрафе "Газпрому"
18:32
Полиция просит помощи в поиске 14-летней Елены из Кохтла-Ярве
18:23
Международное банкнотное сообщество выбрало банкнотой года 50 швейцарских франков
18:13
Актуальная камера 25.04.2017 (18:00)
Полезно знать
Топ читаемости
17:26
Выпущенную в Финляндии юбилейную монету с расстрелом изымают из обращения
20:47
ФОТО и ВИДЕО: в Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35 Обновлено
23.04
Урве Пало о "бронзовых ночах": главная ошибка властей - отсутствие диалога с русскоязычными
24.04
Жители Ида-Вирумаа поголовно высказались против новой волости Алутагузе
07:08
Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу
11:15
Житель Вильянди поймал огромного окуня
09:31
Государство не нашло 300 000 евро на ремонт футбольного поля в Силламяэ
24.04
ФОТО: телеведущая ETV+ Елена Соломина прошла армейский тест на физподготовку Обновлено
24.04
Актуальная камера 24.04.2017 (20:00)
24.04
Против сбитого полицией мотоциклиста возбуждено дело
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 25.04.2017 (18:00)

ПОГОДА
Иллюстративная фотография
К концу недели воздух в Эстонии прогреется до +10
Эстония
Аарне Салувеэр.
Преподаватели музыкального училища им. Георга Отса требуют отставки директора
Обновлено: 24.04
Вакцинация. Иллюстративная фотография.
В Эстонии ищут способы борьбы с растущими отказами от вакцинации
Филипп Лось.
"АК+": совет Русского театра ждет от нового худрука большего внимания к Ида-Вирумаа
Выставка
Транзитчики: на восстановление прежних объемов грузопотоков уйдет минимум 10 лет
Артур Тальвик.
Председателем Свободной партии избран Артур Тальвик
Обновлено: 23.04
Благотворительная ярмарка.
В Таллинне прошла ярмарка творческих работ детей с ограниченными возможностями
За рубежом
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04
Владимир Путин и Рекс Тиллерсон.
Госсекретарь США Тиллерсон встретился в Москве с Путиным и главой МИД России Лавровым