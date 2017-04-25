Суд завершил рассмотрение дела о коррупции в сфере питания в PERH

Харьюский уездный суд во вторник завершил рассмотрение выделенных в отдельное производство материалов обвинения против нескольких фигурантов дела о коррупции в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) и назначил обвиняемым штрафы в размере от 1000 до 5000 евро.

Суд завершил рассмотрение дела в отношении главы отдела питания PERH Ану Вяхи, а также фирмы Р. Dussmann Eesti, долгое время оказывавшей больнице услугу питания, и ее директора Анеллы Стиммер, передает новостной портал ERR.

Согласно решению суда, фирма Р. Dussmann Eesti должна заплатить государству 5000 евро, Вяхи - 2000 евро и Стиммер - 1000 евро. Все должны заплатить штрафы не позднее 25 октября.

Вынесенное во вторник, 25 апреля, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Обвинение

Бывший председатель правления PERH Тынис Аллик подозревается в том, что он неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы Dussmann Eesti. Медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договоры с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии.

В получении взяток обвиняется и руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи, которая, по версии прокуратуры, обеспечивала победу фирмы в конкурсах госзакупки на предоставление услуг больнице.

Суд продолжает рассмотрение дела по обвинению бывшего руководителя PERH Тыниса Аллика и бывшего директора отдела инфотехнологий Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств. Согласно обвинению, Аллик и Кильк за счет фирмы-разработчика программного обеспечения для больницы ездили в зарубежные командировки, а также в отпуск вместе с членами семьи.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.