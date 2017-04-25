Тартуские школы в рамках эксперимента отказались от пятибалльной системы

Начиная с 2014 года в Тартуской школе Кивилинна ученикам с 1-го по 3-й класс не выставляют оценок по прикладным предметам и по социальным вроде человековедения и обществоведения.

"То, как учитель поддерживает обратную связь, зависит от самого педагога – кто-то пишет длиннее, кто-то – короче, но итоговое оценивание проходит по системе зачет-незачет", – пояснила директор Тартуской школы Кивилинна Карин Лукк.

Как подчеркивает директор, введение новой системы вовсе не снизило мотивации школьников хорошо учиться – для получения зачета по предмету им необходимо выполнить все работы в течение учебного периода.

Тартуская школа Раатузе в отказе от оценок пошла еще дальше – здесь по всем предметам отметок не ставят вплоть до 6-го класса. Руководитель учебного заведения считает, что такой подход в большей степени готовит учеников к последующей жизни.

"Мы пытаемся применять оценивание таким образом, чтобы ребенок получил прежде всего индивидуальную обратную связь", – сказал директор Тартуской школы Раатузе Тоомас Кинк.

По его словам, школа готова распространить инновативный метод оценивания и на третью школьную ступень, но сделать это сейчас не позволяет закон, требующий наличия в итоговом аттестате за 9-й класс оценок, выставленных по пятибалльной шкале.

Министерство образования и науки, впрочем, уже осведомлено о практикуемом в тартуских школах безотметочном оценивании и в будущем надеется предложить парламенту внести соответствующее изменение в законодательство.

"У нас сейчас действует рабочая группа, которая состоит из директоров и завучей школ. Мы как раз обсуждаем этот вопрос, расписываем критерии, и я думаю, что в будущем мы сделаем изменения", – сказала руководитель отдела общего образования Министерства образования и науки Ирене Кяосаар.

Что касается второго по величине города страны, то, по прогнозам директоров, через пару лет оценки по прикладным предметам на уровне начальных классов не будут выставляться ни в одной из школ Тарту.