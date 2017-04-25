Глава Совета Европы предложил отправить в Крым миссию по предупреждению пыток

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд предложил отправить в Крым миссию Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает ТАСС.

"Я получаю вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму, поэтому я исхожу из того, что мы должны всячески настаивать на направлении миссии Европейского комитета по предупреждению пыток в Крым. Мы считаем, что они должны получить доступ и проделать там свою работу", — сказал он, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, передает Лента.

На пытки жаловались, в частности, обвиняемые по делу о подготовке терактов в Крыму, задержанные в августе 2016-го ФСБ. Соответствующие обращения они направили в декабре того же года в правоохранительные органы России.

В ноябре делегация Украины на заседании комитета Генеральной ассамблеи ООН по гуманитарным вопросам в проекте резолюции раскритиковала положение с правами человека в Крыму. Представители России в свою очередь отметили тенденциозный характер документа и указали, что в проекты не учтены военные и другие преступления, совершенные украинскими властями и задокументированные Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека

Делегация России в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и в Крыму. В ответ Москва прекратила свое участие в мероприятиях ассамблеи. В этом году Россия не стала подавать заявку на подтверждение полномочий, хотя оплатила взнос в Совет Европы, предназначенный в том числе для работы в ПАСЕ.