Репортаж "АК": во сколько обойдется строительство и содержание проекта Rail Baltica

Первые годы содержания железнодорожной магистрали Rail Baltica обойдутся Эстонии, Латвии и Литве в 30 млн евро. Ожидается, что вложенные в строительство средства не окупятся, но вот дополнительных текущих расходов через пять лет уже не будет. В финансовой стороне грандиозного проекта разбирался репортер "Актуальной камеры".

После того, как 5,788 млрд евро уйдут на строительство Rail Baltica, расходы на нее продолжатся, поскольку и до того, как будет заработана первая прибыль, магистраль необходимо будет содержать.

"В первые пять лет на три балтийских государства предусмотрено 28 млн евро компенсации на обслуживание инфраструктуры. После этого периода инфраструктурные тарифы должны быть такими, чтобы покрывать расходы содержания инфраструктуры. Далее, спустя 25 лет эксплуатации, на некоторых участках надо будет проводить капитальный ремонт", – сказал руководитель отдела планирования совместного предприятия RB Rail Кайдо Симмерманн.

Капитальный ремонт спустя годы обойдется в более, чем в 500 млн евро. Как содержание железной дороги, так и расходы на капитальный ремонт будут покрываться из государственных бюджетов.

"Проведенный расчет окупаемости очень консервативен. Если пассажирские перевозки или перевалка грузов увеличатся и цены вырастут, то, вполне вероятно, что денег инфраструктурным предприятием будет заработано больше и государствам не придется дополнительно платить. Но сегодня этого сказать нельзя, потому что методика и анализ окупаемости очень консервативен. Он исходит из тех объемов пассажирских и грузовых перевозок, которые имеются сегодня", – пояснил Симмерманн.

Вместе с тем, социально-экономическая выгода для экономик трех стран от строительства Rail Baltica оценивается международной аудиторской компанией Ernst & Young (EY) в 16 млрд евро. Существенная часть этой выгоды состоит в появлении новых грузоперевозок на направлении север-юг, увеличении безопасности перевоза пассажиров, а также в снижении затрат на экологические меры, связанные с автомобильным загрязнением. Кто станет собственником инфраструктуры Rail Baltica после ее строительства, пока неизвестно.

Статистика Автор: ERR