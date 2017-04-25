Актуальная камера 25.04.2017 (20:00)

Во вторник США доставили в Эмари два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35, которые являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, также в Эмари приземлился транспортно-заправочный самолет KC-135.
Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс прокомментировал ситуацию с массовым открытием новых кинотеатров в Эстонии. Он заявил, что несмотря на успешность этого бизнеса, наступит время, когда в Эстонии просто не хватит на всех посетителей.
Предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) представило на площади Вабадузе новые столичные автобусы Volvo и MAN, передает "Актуальная камера".