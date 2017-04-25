Эстонский сидр получил международное признание

"Эстонские яблоки настолько хороши, что из них можно делать сидр, который по вкусу интереснее других", - сказал Роозимаа в передаче ETV "Кругозор" (Ringvaade). Он рассказал, что в США качество сидра оценивали 75 судей, которые пробовали различные напитки три-четыре дня подряд. "Сидры были представлены в шести-семи категориях, в одной их которых мы заняли первое место, а в другой — третье".

Для Роозимаа основная цель участия в конкурсе заключалась в том, чтобы попасть на рынок США. "В настоящее время мы активно пытаемся выйти на рынки США и Канады", - сказал он, добавив, что в настоящее время они еще не придумали, как вести маркетинг на таких больших рынках. "Когда проблема возникнет, тогда и посмотрим".

"Независимо от того, сколько яблок мы собираем, все равно от 90 до 95 процентов яблок пропадает в лесу, уходит животным и в компост", - сказал Роосимаа и добавил, что Эстония - просто яблочный рай. "В каждом саду с десяток яблонь и даже при строительстве нового дома первым из деревьев сажается яблоня".

По словам Роозимаа, хотя постоянно появляются новые производители сидра, для многих из них это остается на уровне хобби. "Большинство из них не занимаются этим ради зарабатывания денег", - пояснил он, отметив, что всегда восхищался людьми, которые на самом деле что-то производят. "Идеально, если это нравится и другим".

"Конкуренции с массовыми производители у нас нет, можно только надеяться, что пять процентов от общего произведенного сидра будет напитком, изготовленным из свежего яблочного сока", - сказал Роозимаа и отметил, что разница в цене настолько велика, что конкурировать с массовым производителем просто невозможно.