"Левадия" и "Нымме Калью" не выявили победителя

На своем искусственном поле в Маарьямяэ "Левадия" владела преимуществом весь первый тайм и на 19-й минуте смогла открыть счет. Отличился капитан команды Римо Хунт, который забил уже свой седьмой мяч в сезоне. После этого в первом тайме "Левадия" имела еще несколько моментов, но не использовала свои шансы. А во втором тайме полузащитник "Нымме Калью" Артур Валикаев смог забить ответный гол, который принес ничью – 1:1.

"Левадия", имея 20 очков, остается лидером, но "Флора" чей матч завершится позже, может ее догнать.

А накануне состоялась еще одна важная игра с участием действующего чемпиона.

Столичный "Инфонет" снова потерял очки, на это раз в домашнем поединке с силламяэским "Калевом". На 24-й минуте воспитанник таллиннской команды Евгений Харин, получив мяч в центре поля, совершил сольный проход и точным ударом в нижний угол открыл счет. Однако спустя 7 минут Максим Липин, выступающий за "Калев", со штрафного смог забить ответный гол. В этом ему помог рикошет. Но еще до перерыва нападающий "Инфонета" Альберт Проса после подачи углового вывел свою команду вперед, но в итоге силламяэский «Калев» смог сравнять счет и отобрать очки у действующего чемпиона, который после первого круга идет только пятым.