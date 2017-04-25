В среду в Эстонии будет ветрено и промозгло

Очередная порция осадков прибудет уже ночью: пойдет дождь, а во многих местах и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный ветер 3-10 м/с, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха – от -2 до +3 градусов.

Днем будет теплее – от +4 до +8 градусов, но не без дождя и мокрого снега. Правда уже к концу дня осадки прекратятся. Будет ветрено: 8-15 м/с, а на побережье порывы до 18 м/с.