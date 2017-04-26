После победы над "Трансом" столичная "Флора" догнала в таблице "Левадию"

Накануне поздно вечером в домашнем поединке 8-го тура подопечные нидерландского тренера Арно Пайперса со счетом 4:2 обыграли нарвский "Транс", передают утренние новости ETV+.

В первом тайме после голов Мадиса Вихманна и Закарии Бегларишвили "Флора" повела 2:0, но после перерыва "Транс" сумел отыграться - дважды отличился белорусский нападающий Дмитрий Ковб.

Однако в дополнительное время "Флора" смогла вырвать победу. Героем стал вышедший на замену 16-летний Марк Андерс Лепик, забивший третий гол в ворота нарвитян. А окончательный результат на 94-й минуте установил Маркус Поом - сын легендарного вратаря сборной Эстонии Марта Поома.

После этой победы "Флора" набрала 20 очков и уступает идущей на первом месте "Левадии" лишь по разнице забитых-пропущенных мячей.