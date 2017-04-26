ФОТО: в Эстонии в среду вспоминали события "Бронзовой ночи"

В среду, 26 апреля, Эстония вспоминала "Бронзовую ночь" - события, которые развернулись 10 лет назад в связи с переносом Бронзового солдата из центра Таллинна на военное кладбище.

События вокруг монумента привели к уличным беспорядкам, массовым задержаниям и обострению межнациональных отношений.

Бывший в то время премьер-министром Андрус Ансип спустя 10 лет сказал, что в 2007 году эстонское правительство хорошо справилось с непростой ситуацией, сумев избежать черного сценария, наподобие того, который позднее произошел в Крыму и на востоке Украины.

"Мы помним, как в массовом порядке люди вступали в ряды помощников полицейских, чтобы защищать государство. Да, были негативные и положительные моменты, но если смотреть на картину в целом, особенно на то, что случилось в Крыму, здесь у нас все прошло относительно гладко", - передает слова Ансипа "Актуальная камера".

"Думаю, у этих событий был целый ряд заинтересованных политических институтов как внутри Эстонии, так и за рубежом. Были силы, которые хотели конфликт. Политическое силы хотели показать возможности государства для подавления сопротивления. Это травматическое событие для нашего общества, которое до сих пор остается очень сильно расколото. Люди испытывают недоверие друг к другу", - говорит социолог Евгений Голиков.

В результате апрельских событий было возбуждено около пятисот уголовных дел, тысячи людей тогда были задержаны. В ходе беспорядков был убит гражданин России Дмитрий Ганин, расследование смерти которого теперь может быть завершено в связи с истечением срока давности.

Сегодня вечером в сквере Тынисмяги прошло возложение цветов и зажжение свечей в память о тех событиях. Мероприятие зарегистрировал Сергей Чаулин, который во время "Бронзовой ночи" в 2007 году был членом организации "Ночной дозор".

Сюжет "Актуальной камеры"