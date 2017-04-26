В Эстонии вспоминают события "Бронзовой ночи"

В среду, 26 апреля, Эстония вспоминает "Бронзовую ночь" - события, которые развернулись 10 лет назад в связи с переносом Бронзового солдата из центра Таллинна на военное кладбище.

События вокруг монумента привели к уличным беспорядкам, массовым задержаниям и обострению межнациональных отношений.

Бывший в то время премьер-министром Андрус Ансип спустя 10 лет сказал, что в 2007 году эстонское правительство хорошо справилось с непростой ситуацией, сумев избежать черного сценария, на подобии того, который позднее произошел в Крыму и на востоке Украины.

В результате апрельских событий было возбуждено около пятисот уголовных дел, тысячи людей тогда были задержаны. В ходе беспорядков был убит гражданин России Дмитрий Ганин, расследование смерти которого теперь может быть завершено в связи с истечением срока давности.

Сегодня вечером в сквере Тынисмяги пройдет возложение цветов и зажжение свечей в память о тех событиях. Мероприятие зарегистрировал Сергей Чаулин, который во время "Бронзовой ночи" в 2007 году был членом организации "Ночной дозор".