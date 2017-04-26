Мэра Нарва-Йыэсуу Максим Ильин сохранил свою должность

В среду, 26 апреля, депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу собирались отправить в отставку мэра курортного города Максима Ильина. Однако вопрос вотума недоверия из повестки сессии был снят. Мэру дали отсрочку до августа. Чехарда с вотумами недоверия на этом не закончилась. Группа депутатов предлагает отправить в отставку нынешнего председателя горсобрания Калле Кекки.

Выражение вотума недоверия градоначальнику инициировала группа депутатов во главе с председателем горсобрания Калле Кекки.

Член этой группы Меэлис Сонг в начале сессии отозвал из повестки дня вопрос о вотуме недоверия мэру, обосновав это решение тем, что Максиму Ильину решили дать испытательный срок до августа. К этому времени градоначальник должен решить вопрос с общей планировкой города и детальной планировкой Курзала.

Однако конфликт между депутатами, тянущийся с начала года, на этом не закончился. Другая группа народных избранников, ранее находившаяся у власти, но потерявшая ее в марте нынешнего года, решила выразить вотум недоверия ныненшнему председателю горсобрания Калле Кекки.

Как сказала Наталья Мячина, представляя проект решения на городском собрании, Кекки не справляется со своими обязанностями: не готовит документы к сессии, представляемые им проекты решений сделаны с браком, их приходится переделывать.

Кроме этого, по ее словам, городское собрание к 15 мая не готово ответить правительству на предложение об объединении с Силламяэ. Это приведет к автоматическому слиянию, несмотря на то, что большинство жителей курортного города против этого.