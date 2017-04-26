rus.err.ee

Свыше 2300 учеников русских школ приступают к сдаче госэкзаменов ({{commentsTotal}})

Госэкзамен. Иллюстративный снимок.
Госэкзамен. Иллюстративный снимок. Автор: Postimees/Scanpix
Разное
Разное

2319 человек в среду, 26 апреля, будут сдавать государственный экзамен по эстонскому языку, как иностранному.

Сегодня абитуриентам предстоит сдать письменную часть теста. Устная часть экзамена пройдет сегодня, в четверг и в пятницу.

Для гимназий с русским языком обучения сегодняшний экзамен - первый в череде выпускных испытаний. Чтобы экзамен считался сданным успешно, абитуриентам необходимо набрать минимум 60 баллов из ста возможных. В этом случае, сдавший тест человек получит свидетельство о владении языком на уровне В2.

В 10 утра на волнах "Радио 4" к абитуриентам с напутствиями обратится министр образования и науки Майлис Репс.

Всего на госэкзамены в этом году зарегистрировались 10 437 человек - почти столько же, сколько и годом ранее. Результаты государственных экзаменов будут обнародованы не позднее 20 июня.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

10 лет назад перенос "Бронзового солдата" всколыхнул всю Эстонию.10 лет назад перенос "Бронзового солдата" всколыхнул всю Эстонию.
"Бронзовая ночь": как это было
Ранее государство ценило Сергея Менькова (слева) за его профессионализм и работу.Ранее государство ценило Сергея Менькова (слева) за его профессионализм и работу.
Уволенный спасатель Сергей Меньков продолжил судиться с государством
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
В среду мэра Нарва-Йыэсуу могут отправить в отставку
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эстония может настоять на штрафе "Газпрому"
Вызвавшая скандал в Финляндии юбилейная монета.Вызвавшая скандал в Финляндии юбилейная монета.

Финскую юбилейную монету с расстрелом изымают из обращения

Таави Рыйвас уверен в безопасности Эстонии.Таави Рыйвас уверен в безопасности Эстонии.
Рыйвас назвал фантастикой возможное нападение России на Эстонию

Бывший премьер-министр, экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас не верит в возможность нападения России на Эстонию.

Разыскиваемая Елена.Разыскиваемая Елена.
Полиция просит помощи в поиске 14-летней Елены из Кохтла-Ярве
Иванка Трамп, Кристин Лагард и Ангела Меркель.Иванка Трамп, Кристин Лагард и Ангела Меркель.
Дочери Трампа пришлось объясняться за отца на женском саммите G20
Рынок у Балтийского вокзала откроется 19 мая.Рынок у Балтийского вокзала откроется 19 мая.
ФОТО: через три недели откроется рынок у Балтийского вокзала
Сегодня 10 лет назад
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Завоевание свободы попранием или итоги "Бронзовой ночи"
Беспорядки произошли в Таллинне в конце апреля 2007 года, когда правительство решило перенести памятник "Бронзовый солдат" на Военное кладбище.Беспорядки произошли в Таллинне в конце апреля 2007 года, когда правительство решило перенести памятник "Бронзовый солдат" на Военное кладбище.
Бронзовая Фемида или правовые последствия "Бронзовой ночи"
Мнение / Интервью
Тоомас Лухатс.Тоомас Лухатс.
Тоомас Лухатс: в один прекрасный день кинотеатров будет больше, чем людей

Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс прокомментировал ситуацию с массовым открытием новых кинотеатров в Эстонии. Он заявил, что несмотря на успешность этого бизнеса, наступит время, когда в Эстонии просто не хватит на всех посетителей.

"Бронзовая ночь" в Таллинне."Бронзовая ночь" в Таллинне.
Урве Пало о "бронзовых ночах": главная ошибка властей - отсутствие диалога с русскоязычными
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".
Елена Скульская: Почему Анна Каренина не станет матерью года?
Хельме: Макрон обязан победой пропагандистской машине ЕС
ИДА-ВИРУМАА
Выставка Владимира Бачу.Выставка Владимира Бачу.
ВИДЕО: солнечные работы Владимира Бачу в художественной галерее Нарвского музея
Дымовой датчик может спасти жизнь.Дымовой датчик может спасти жизнь.
Спасательный департамент установил в нарвских квартирах 115 дымовых датчиков
Силламяэский Силламяэский
Государство не нашло 300 000 евро на ремонт футбольного поля в Силламяэ
Силламяэ называют городом свежих морских ветров.Силламяэ называют городом свежих морских ветров.
Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу
Даниил Ратников принес силламяэскому Даниил Ратников принес силламяэскому
"Инфонет" дома допустил осечку в матче с силламяэским "Калевом"
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Филипп Лось.Филипп Лось.
"АК+": совет Русского театра ждет от нового худрука большего внимания к Ида-Вирумаа
Выставка "ТрансРоссия"Выставка "ТрансРоссия"
Транзитчики: на восстановление прежних объемов грузопотоков уйдет минимум 10 лет
Андрус Ансип.Андрус Ансип.
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Глава Совета Европы предложил отправить в Крым миссию по предупреждению пыток
Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.Цветы на месте теракта в Санкт-Петербурге.
Ответственность за теракт в Петербурге взяла связанная с Аль-Каидой группировка
Обновлено: 25.04
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Из-за обрушения крыши на складе в Липецкой области на улицу вылелось несколько тонн сока.
Под Липецком из-за обрушения склада компании PepsiCo в Дон потекли реки сока
Иллюстративная фотография.
В американском штате Арканзас впервые за 17 лет в один день казнили двух заключенных
Россия будет поставлять электроэнергию в Луганскую область Украины
ЭСТОНИЯ
В Эстонии вспоминают события "Бронзовой ночи"

В среду, 26 апреля, Эстония вспоминает "Бронзовую ночь" - события, которые развернулись 10 лет назад в связи с переносом Бронзового солдата из центра Таллинна на военное кладбище.
Тартуские школы в рамках эксперимента отказались от пятибалльной системы
F-35 в Эмари.F-35 в Эмари.
ФОТО и ВИДЕО: в Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35
Обновлено: 25.04
Судебный процесс над бывшими директорами PERH.Судебный процесс над бывшими директорами PERH.
Суд завершил дело о коррупции в сфере питания в PERH
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
На улицах Таллинна появятся 50 новых автобусов
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Представители сектора здравоохранения подписали коллективный договор
Оппозиционные депутаты требуют отставки Арво Сарапуу.Оппозиционные депутаты требуют отставки Арво Сарапуу.
Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу провалился
Обновлено: 25.04
ЭКОНОМИКА
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Репортаж "АК": во сколько обойдется строительство и содержание проекта Rail Baltica
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Центробанк: производительность труда в 2016 году выросла, рост зарплат замедлился
25.04
Владельцы о расширении фабрики Wendre: хотим отказаться от ночных смен
25.04
Симсон: грузоперевозки в Эстонии должны больше ориентироваться на направление север - юг
25.04
Эстонский НТД первым в ЕС сделал возможным доступ к таможенным кодам через смартфон
25.04
Чистая прибыль Tallinna Vesi выросла в первом квартале на 13% Обновлено
25.04
К 2020 году использование антибиотиков в животноводстве Эстонии должно снизиться на 30%
СПОРТ
Таллиннская Таллиннская
После победы над "Трансом" столичная "Флора" догнала в таблице "Левадию"
В противостоянии лидеров В противостоянии лидеров
"Левадия" и "Нымме Калью" не выявили победителя
Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.
Эстонские хоккеисты на чемпионате мира пока идут без побед
Анетт Контавейт.
Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте
Обновлено: 24.04
Волейболисты
Пярнуские волейболисты за бронзовые медали получат от города 2000 евро
Тартуский "Бигбанк" размочил счет в финальной серии с таллиннским "Сельвером"
"Калев/Крамо" завершил выступление в Единой лиге ВТБ поражением от петербургского "Зенита"
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт находится в шаге от попадания в основную сетку турнира в Штутгарте
Обновлено: 23.04
КУЛЬТУРА
Анне Эрм может получить премию.Анне Эрм может получить премию.
Премию заслуженного деятеля культуры Таллинна могут вручить Анне Эрм
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Эстонский национальный музей повысит стоимость билетов
Кристель Лукатс.Кристель Лукатс.
В Нарвском замке открылась фотовыставка Кристель Лукатс
Праздник в Пярну Праздник в Пярну
В Пярну прошел праздник "В гостях у дедушки Корнея"
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Константин Эрнст уверен, что Россию не отстранят в 2018 году от участия в "Евровидении"
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Реактор Чернобыльской АЭС после взрыва.Реактор Чернобыльской АЭС после взрыва.
В среду по всему миру вспоминают чернобыльскую катастрофу
Госэкзамен. Иллюстративный снимок.Госэкзамен. Иллюстративный снимок.
Свыше 2300 учеников русских школ приступают к сдаче госэкзаменов
Сидр.Сидр.
Эстонский сидр получил международное признание
Лучшая банкнота 2016 года - 50 швейцарских франков.Лучшая банкнота 2016 года - 50 швейцарских франков.
Международное банкнотное сообщество выбрало банкнотой года 50 швейцарских франков
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
К концу недели воздух в Эстонии прогреется до +10
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Радио 4

Четыре времени века

Два года прошедшего века: 1931 и 1932

Смотрите на ETV+
Последние новости
08:43
В среду по всему миру вспоминают чернобыльскую катастрофу
08:18
Рыйвас назвал фантастикой возможное нападение России на Эстонию
08:10
"Бронзовая ночь": как это было
07:46
Уволенный спасатель Сергей Меньков продолжил судиться с государством
07:36
Свыше 2300 учеников русских школ приступают к сдаче госэкзаменов
07:17
В среду мэра Нарва-Йыэсуу могут отправить в отставку
07:13
В Эстонии вспоминают события "Бронзовой ночи"
07:04
После победы над "Трансом" столичная "Флора" догнала в таблице "Левадию"
25.04
В среду в Эстонии будет ветрено и промозгло
25.04
Бронзовая Фемида или правовые последствия "Бронзовой ночи"
25.04
Виталий Белобровцев: Завоевание свободы попранием или итоги "Бронзовой ночи"
25.04
Тартуские школы в рамках эксперимента отказались от пятибалльной системы
25.04
Репортаж "АК": во сколько обойдется строительство и содержание проекта Rail Baltica
25.04
"Левадия" и "Нымме Калью" не выявили победителя
Полезно знать
Топ читаемости
25.04
Выпущенную в Финляндии юбилейную монету с расстрелом изымают из обращения
25.04
ФОТО и ВИДЕО: в Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35 Обновлено
25.04
Государство не нашло 300 000 евро на ремонт футбольного поля в Силламяэ
25.04
Житель Вильянди поймал огромного окуня
25.04
Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу
23.04
Урве Пало о "бронзовых ночах": главная ошибка властей - отсутствие диалога с русскоязычными
25.04
С 1 мая во избежание путаницы в Таллинне переименуют остановку "Юлемисте"
25.04
ФОТО: через три недели откроется рынок у Балтийского вокзала
25.04
Эстония может настоять на штрафе "Газпрому"
24.04
Жители Ида-Вирумаа поголовно высказались против новой волости Алутагузе
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 25.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Дожди.
В среду в Эстонии будет ветрено и промозгло
Эстония
Иллюстративное фото.
На улицах Таллинна появятся 50 новых автобусов
Аарне Салувеэр.
Преподаватели музыкального училища им. Георга Отса требуют отставки директора
Обновлено: 24.04
Вакцинация. Иллюстративная фотография.
В Эстонии ищут способы борьбы с растущими отказами от вакцинации
В полиции объяснили принятое решение сбить мотоцикл желанием предотвратить более серьезное ДТП.
Против сбитого полицией мотоциклиста возбуждено дело
Филипп Лось.
"АК+": совет Русского театра ждет от нового худрука большего внимания к Ида-Вирумаа
Выставка
Транзитчики: на восстановление прежних объемов грузопотоков уйдет минимум 10 лет
За рубежом
Будапешт, 24 апреля 2017 г.
В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана
Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме
Протестующие против итогов референдума в Стамбуле.
В Турции прошли митинги против результатов референдума о поправках в Конституцию
Александр Соловьев — координатор проекта
На конференции в Таллинне новым председателем "Открытой России" избран Александр Соловьев
Обновлено: 16.04
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США
Обновлено: 14.04
Бомба GBU-43/B
В четверг США сбросили на туннели ИГ в Афганистане мощнейшую бомбу
Обновлено: 14.04