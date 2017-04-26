Свыше 2300 учеников русских школ приступили к сдаче госэкзаменов

В среду, 26 апреля, 2319 человек сдавали государственный экзамен по эстонскому языку как иностранному.

Для гимназий с русским языком обучения сегодняшний экзамен - первый в череде выпускных испытаний. Чтобы экзамен считался сданным успешно, абитуриентам необходимо набрать минимум 60 баллов из ста возможных. В этом случае, сдавший тест человек получит свидетельство о владении языком на уровне В2.

В 10 утра на волнах "Радио 4" к абитуриентам с напутствиями обратилась министр образования и науки Майлис Репс.

Всего на госэкзамены в этом году зарегистрировались 10 437 человек - почти столько же, сколько и годом ранее. Результаты государственных экзаменов будут обнародованы не позднее 20 июня.

"Актуальная камера" поинтересовалась первыми впечатлениями абитуриентов.

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