Уволенный спасатель Сергей Меньков продолжил судиться с государством

Во второй половине марта Таллиннский административный суд признал увольнение Менькова незаконным, но отказал ему в компенсации.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, Меньков обжаловал это решение, настаивая на получении компенсации.

Подал апелляцию на вердикт суда первой инстанции и Спасательный департамент, который настаивает на том, чтобы жалоба Менькова в полном объеме была отклонена.

Таллиннский окружной суд принял апелляционные жалобы к рассмотрению и дал сторонам 30 дней для предоставления своих позиций.

После военного парада 24 февраля 2016 года по случаю 98-й годовщины Эстонской Республики Меньков опубликовал на своем канале в соцсетях видео парада, сопроводив его нецензурными и оскорбительными комментариями в адрес военнослужащих Эстонии и ее союзников.

Приказ об увольнении Сергея Менькова гендиректор Спасательного департамента подписал 31 марта прошлого года.

Ранее, когда в департаменте началось разбирательство инцидента с участием Менькова, профсоюз спасателей заступился за своего коллегу, посчитав, что его поведение не было вызвано нелояльностью или злонамеренностью в отношении государства. Профсоюз просил тогда учесть его заслуги, в частности, несколько наград за спасение человеческих жизней.