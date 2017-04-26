Рыйвас назвал фантастикой возможное нападение России на Эстонию

Бывший премьер-министр, экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас не верит в возможность нападения России на Эстонию.

Об этом нынешний вице-спикер Рийгикогу заявил в интервью корреспонденту украинского портала delo.ua, которое было опубликовано в среду, 26 апреля.

Журналист попросил Таави Рыйваса прокомментировать очерк американского писателя Джеймса Кирчика, в котором тот описывает, как в 2022 году "зеленые человечки" захватывают административные здания в Нарве и с этого начинается оккупация Эстонии Россией.

"Любой конфликт на эстонской территории — это раздор не с Эстонией, а с НАТО. И я думаю, вряд ли, кому-то захочется бросать вызов НАТО. Поэтому, упомянутое вами произведение весьма фантастическое", - сказал Таави Рыйвас.

Бывший премьер также заверил, что в Эстонии не существует никаких сепаратистских движений.

"Но, если мы видим, что кто-то угрожает нашей стране оружием — реагируем молниеносно и решительно", - подчеркнул Рыйвас.

"Что касается Украины, то мы видим, что сепаратистам очень сильно помогает другое государство. И мы видим, что с помощью своих вооруженных сил именно Российская Федерация возглавляет эти сепаратистские движения", - заключил Таави Рыйвас.