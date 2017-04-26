В среду по всему миру вспоминали чернобыльскую катастрофу

Ровно 31 год минул сегодня с одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества: в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС.

В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прогремел взрыв, разрушивший четвертый энергоблок, передают утренние новости ETV+.

На место трагедии сразу же начали направлять специалистов и военных со всего Советского Союза для ликвидации последствий аварии. Из Эстонии было отправлено 4 833 человека. Ликвидаторы работали в опасной зоне бригадами: тех, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, сменяли другие. О правилах радиационной безопасности многие имели самое приблизительное представление.

Главные версии причин трагедии сводятся либо к ошибкам персонала АЭС, либо же к "конструктивным недостаткам реактора".

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