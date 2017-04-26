Обаму критикуют за запрошенный крупный гонорар

Бывшего президента США Барака Обаму подвергли резкой критике за то, что он запросил за свое предстоящее в сентябре выступление на Уолл-стрит 400 тысяч долларов (365,7 тысяч евро).

44-й президент США должен выступить на конференции по вопросам здравоохранения, которая пройдет в Нью-Йорке. По данным СМИ, Обама будет основным спикером в один из дней конференции, передает в среду Би-би-си.

Гонорар Обамы значительно превышает суммы, которые запрашивают за свои выступления бывшая госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон и ее супруг, бывший президент Билл Клинтон.

Обама согласился на выступление меньше, чем через сто дней после того как покинул Белый дом, отмечают американские СМИ.

В 2009 году он говорил в интервью Си-би-эс, что пришел в президентский офис не для того, чтобы "выручать свору жирных котов с Уолл-Стрит".

Газета New York Post уже написала, что предстоящее выступление Обамы сделает его самого "новым жирным котом с Уолл-Стрит".

Один из публицистов написал, что подобные запросы идут вразрез со всем, во что верит Обама.

Два месяца назад Барак Обама принял предложение издательства - одну книгу напишет он сам, вторую - его жена Мишель. Ожидается, что чета Обама получит около 65 миллионов долларов за эту сделку.