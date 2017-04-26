В Эстонию прибывает с визитом глава МИД Австралии

В среду Эстонию посетит с визитом министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

26 апреля в Таллинне Бишоп встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, министром иностранных дел Свеном Миксером, директором Центра сотрудничества в сфере киберзащиты НАТО Свеном Сакковым и директором Международного центра оборонных исследований Юри Луйком.

На встречах будут обсуждаться кибербезопасность и сотрудничество в этой сфере, трансатлантические отношения, безопасность, а также отношения Эстонии и Европейского союза с Австралией.

Программа визита предусматривает совместную пресс-конференцию Джули Бишоп и Свена Миксера.