rus.err.ee

В Калласте сторонников и противников объединения с соседями оказалось почти поровну ({{commentsTotal}})

После административной реформы Калласте потеряет статус независимого города.
После административной реформы Калласте потеряет статус независимого города. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В Калласте стали известны результаты опроса населения на тему планируемого объединения города с волостями Алатскиви, Пала, Пейпсияэре и Вара в единое самоуправление. Выяснилось, что число сторонников и противников слияния оказалось почти одинаково.

Об этом в среду, 26 апреля, корреспонденту портала rus.err.ee рассказала городской секретарь Калласте Екатерина Аадер.

Всего в опросе, который проходил с 23 по 24 апреля, приняли участие 96 человек - то есть 12,9% от общего числа жителей, имевших право голоса (742).

Из проголосовавших 45 человек или 47% поддержали объединение, а 51 человек (53%) были против.

Итоги опроса на своей очередной сессии теперь рассмотрят депутаты городского собрания Калласте.

По замыслу правительства ЭР, в новом самоуправлении, которое станет называться волость Кодавере, будут проживать 5766 человек.

Редактор: Сергей Михайлов



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