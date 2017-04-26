В Калласте сторонников и противников объединения с соседями оказалось почти поровну

В Калласте стали известны результаты опроса населения на тему планируемого объединения города с волостями Алатскиви, Пала, Пейпсияэре и Вара в единое самоуправление. Выяснилось, что число сторонников и противников слияния оказалось почти одинаково.

Об этом в среду, 26 апреля, корреспонденту портала rus.err.ee рассказала городской секретарь Калласте Екатерина Аадер.

Всего в опросе, который проходил с 23 по 24 апреля, приняли участие 96 человек - то есть 12,9% от общего числа жителей, имевших право голоса (742).

Из проголосовавших 45 человек или 47% поддержали объединение, а 51 человек (53%) были против.

Итоги опроса на своей очередной сессии теперь рассмотрят депутаты городского собрания Калласте.

По замыслу правительства ЭР, в новом самоуправлении, которое станет называться волость Кодавере, будут проживать 5766 человек.