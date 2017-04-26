Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки

В Китае спущен на воду первый авианосец, строящийся по собственному проекту. Корабль предполагается принять на вооружение в 2020 году в дополнение к единственному на данный момент китайскому авианосцу "Ляонин".

О спуске на воду нового авианосца, который пока не получил названия, сообщило китайское информагентство Синьхуа.

Как сообщило агентство, церемония спуска корабля на воду прошла в порту Далянь на северо-востоке страны.

Второй авианосец ВМС КНР представляют собой самостоятельную разработку Китая. Он должен войти в состав ВМС страны в 2020 году в дополнение к "Ляонин" — бывшему авианесущему крейсеру "Варяг", который Китай купил у Украины в 1998 году на аукционе за 25 млн долларов. Корабль был достроен в Китае и введен в эксплуатацию в 2012 году.

По данным государственных СМИ Китая, новый авианосец — значительно модернизированная версия "Ляонина", пишет Русская служба Би-би-си.

Китай в настоящее время также ведет строительство третьего "плавучего аэродрома" увеличенных габаритов, который представляет из себя совершенно новый проект, передает ТАСС.

По мнению китайского военного эксперта Инь Чжо, слова которого приводит издание "Хуаньцю шибао", стране необходимо иметь по меньшей мере четыре авианосные ударные группы — две в западной части Тихого океана и две — в Индийском океане. Для этого ВМС Китая необходимы как минимум пять или шесть авианосцев.

Также обсуждается возможность создания нескольких баз за рубежом для обеспечения военно-морского присутствия Китая в стратегически важных для страны регионах. В настоящее время у Китая есть база материально-технического снабжения в Джибути.