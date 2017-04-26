Прокуратура не стала изучать высказывания Евгена Цыбуленко в соцсетях

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила глава пресс-службы Государственной прокуратуры Кристина Костина.

По ее словам, в прокуратуру никаких заявлений с требованием проверить высказывания Евгена Цыбуленко на предмет возможного нарушения законодательства не поступало.

В конце марта публикации Евгена Цыбуленко в социальных сетях осудили посольства России и Белоруссии в Эстонии.

"Правомерно ожидать от эстонских компетентных органов официальной оценки призывов эстонского гражданина Цыбуленко к массовым убийствам и принятия действенных мер по пресечению подобных провокационных высказываний. Это было бы воспринято как подтверждение эстонской стороной приверженности борьбе с международным экстремизмом не на словах, а на деле", - говорилось в совместном заявлении посольств, текст которого rus.err.ee опубликовал 29 марта.

"Если официальные представители двух преступных тоталитарных режимов тобой недовольны и делают по тебе совместное заявление, значит ты, действительно, поступаешь правильно", - прокомментировал сам Евген Цыбуленко.

"Бояться мне, разумеется, нечего, так как моя позиция полностью находится в правовом поле, как Эстонии, так и международного права, включая право войны и я при необходимости с большим удовольствием и благодарностью за предоставленную трибуну докажу это в любой инстанции. Призывы к сопротивлению агрессорам - это нормально, и в Эстонии это понимают, как нигде. Тут хорошо помнят уроки 1940 года, когда агрессору не было оказано должное сопротивление", - отмечал он.

Пост Цыбуленко был удален

"Не разделяю я этого энтузиазма по поводу митингов в России и Беларуси. Пока подобные митинги будут веселым сафари для ментов без всякого для них риска - ничего в этих тоталитарных странах не изменится. Тоталитарные режимы свергаются только силой. По хорошему, ни Путин, ни Лукашенко, власть не отдадут. Берите пример с Украины, только не тратьте время зря - уничтожайте ментов, росгвардию, ФСБ/КГБ и других псов режима сразу и до конца, без всякой жалости. Иначе рано или поздно они возьмут реванш. Особенно это касается России - все представители военизированных структур там (кроме МЧС, если они не принимают непосредственное участие в боевых действиях) - это законные военные цели, их можно и нужно просто убивать, убивать, как можно больше, так как РФ - государство агрессор, как в отношении соседних стран, так и в отношении собственного народа", - написал Цыбуленко на своей странице в Livejournal, но позднее этот пост был удален.

"Пост удалил не я, а администрация Livejournal," - объяснил сам Евген Цыбуленко.