Минобороны РФ: авиационная миссия НАТО в странах Балтии угрожает безопасности России

Об этом в среду заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

По его словам, деятельность "полицейской" авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

"Рассматриваем такие действия НАТО как нарушение баланса сил в регионе, создание угрозы безопасности РФ", - сказал министр.

Москва принимает ответные меры

По словам постпреда России при НАТО Александра Грушко, Москва предпринимает меры для обеспечения безопасности в ответ на развертывание новых батальонов НАТО в Европе.

"В июне должны быть полностью завершены развертывания, все эти батальоны НАТО будут интегрированы в оборонные структуры национальных государств. Это создает новую реальность. НАТО пытается расширить возможности для усилений, это касается аэродромов, портов, это серьезно меняет безопасность в центре Европы", - сказал Грушко.

"Что касается необходимых мер, то мы предпринимаем все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы и безопасность. Это делается. Теми средствами и мерами, которые мы считаем необходимыми", - подчеркнул он.