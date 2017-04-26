Город Кейла попросил канцлера права дать оценку заявлению Михаила Корба

Выступающий против принудительного объединения с окрестными самоуправлениями город Кейла обратился к канцлеру права с просьбой дать оценку заявлению министра госуправления Михаила Корба, который в интервью ERR обосновал принудительное объединение города рекомендательным критерием, согласно которому в самоуправлении должно быть не менее 11 000 жителей.

Городские власти, в свою очередь, утверждают, что в законе об административной реформе такого обоснования принудительного объединения не содержится. Закон допускает принудительное объединение самоуправления с числом жителей свыше 5000 человек с самоуправлениями, которые не соответствуют критерию минимального размера населения. Однако это возможно лишь в том случае, если после объединения не соответствующих критериев самоуправлений население новой административной единицы все равно остается меньше 5000 человек.

Поводом для обращения стало интервью Корба "Актуальной камере" на прошлой неделе, в котором министр заявил, что, по его оценке, в Харьюском уезде правильный размер населения самоуправления должен быть 20 000 человек. "5000 (человек - прим. ред.) не является непреложным (критерием). 5000 — это минимальный критерий. Если посмотреть на принятый Рийгикогу закон, то в нем записано, что рекомендательный критерий — 11 000", - сказал он.

Кейла просит канцлера права проверить, соответствует ли конституции озвученная Корбом интепретация, согласно которой можно принудительно объединять соответствующие минимальному критерию самоуправления (город Кейла) с не соответствующими такому критерию самоуправлениями (соседние с Кейла административные единицы), даже если последние в случае их объединения соответствуют рекомендательному критерию в 11 000 жителей.

В обращении отмечается, что население соседних с Кейла самоуправлений, которых правительство собирается принудительно объединить, составляет 12 950 человек. Население самого города Кейла составляет около 10 000 человек.

На проведенном в Кейла референдуме свыше 96% населения города высказались против объединения с соседями.