Владимир Иванов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Узбекистане

Хотя в ночь на четверг исполняется десять лет со дня гибели убитого во время событий "Бронзовой ночи" Дмитрия Ганина и это значит, что истекает срок давности преступления, Пыхьяская окружная прокуратура пока не планирует прекращать возбужденное уголовное следствие.