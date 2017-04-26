Владимир Иванов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Узбекистане ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии ITF в Карши с призовым фондом 25 000 долларов США.
В среду, 26 апреля, в матче второго круга занимающий 444-е место в мировом рейтинге Владимир Иванов обыграл представителя Белоруссии, посеянного на турнире под седьмым номером Дмитрия Жирмонта (ATP 368) - 6:4, 6:0.
Поединок продлился 1 час и 10 минут.
В четвертьфинале соперником Иванова станет победитель пары Богдан Бобров (Россия) - Журабек Каримов (Узбекистан).
Редактор: Сергей Михайлов