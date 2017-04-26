Uber хочет взлететь: к 2020 году собираются представить автоматическое воздушное такси

Руководство фирмы Uber объявило о планах сотрудничества сразу с несколькими авиапроизводителями, вместе с которыми компания планирует уже к 2020 году разработать и протестировать систему автоматических воздушных такси.

По словам менеджеров Uber, новая система будет испытываться в двух городах: Дубае и техасском Далласе.

Разработка самой конструкции летающих электромашин уже идет - в ней принимают участие компании Embraer and Bell Helicopter, сообщает Би-Би-Си.

Хотя технология эта еще не опробована, руководство Uber полагает, что со временем путешествие на автоматическом воздушном такси будет стоить примерно столько же, во сколько сейчас пассажиру обходится поездка на обычной машине.

Несмотря на то, что заявления Uber сильно напоминают научную фантастику, компания планирует продемонстрировать первую рабочую модель системы (под рабочим названием Uber Elevate Network) на Всемирной выставке в Дубае в 2020 году.

Обычные пассажиры должны получить возможность пользоваться летающими такси без водителя чуть позже, к 2023 году.

В Uber уверены, что идея летающих такси со временем сделает перемещение по воздуху такой же повседневной и рутинной практикой, как нынешние поездки на обычном автомобиле или общественном транспорте.

Однако для этого компании сначала потребуется убедить и пассажиров, и авиационные власти в безопасности предлагаемой технологии, а немало вопросов пока остается без ответов, в том числе и то, как регулировать движение в воздухе - и на этапе разработке, и на этапе запуска летающих такси.