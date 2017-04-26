Прокуратура не прекратила расследование убийства Ганина

Хотя в ночь на четверг исполняется десять лет со дня гибели убитого во время событий "Бронзовой ночи" Дмитрия Ганина и это значит, что истекает срок давности преступления, Пыхьяская окружная прокуратура пока не планирует прекращать возбужденное уголовное следствие.

"Сейчас дело проходит дополнительную проверку, целью которой является установить, присутствуют ли в деле обстоятельства, которые могли бы препятствовать бы истечению срока давности", - сказал BNS пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

По его словам, последние связанные с делом о смерти Ганина производственные действия были выполнены в сентябре прошлого года, но следователи до сих пор не выявили подозреваемых.

Российский гражданин Ганин (20) с другом Олегом подверглись нападению в ночь на 27 апреля 2007 года на улице Татари. Ранее в центре Таллинна вспыхнули массовые беспорядки из-за решения правительства перенести Бронзового солдата с Тынисмяги на военное кладбище.

Ганин скончался на месте от ножевого ранения.

Как писал rus.err.ee, полиция выявила пять человек, которые избивали Дмитрия Ганина и его приятеля Олега Розенкова в роковую ночь. Двое подозреваемых даже были арестованы на некоторое время, но два года спустя прокуратура прекратила против них дело с опортунитетом, потому что их вину сочли незначительной.

Мужчины выплатили государству суммы в размере от 5000 до 12 000 крон, в зависимости от их роли в событиях.