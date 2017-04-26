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Eesti Raudtee: железной дороге дополнительно нужны 14 млн евро в год из госбюджета ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Мартин Дремлюга / ERR
Экономика
Экономика

Проведенный анализ показывает, что из-за падения доходов Eesti Raudtee для поддержания существующего качества внутренних железнодорожных путей сообщения в Эстонии требуются дополнительные вливания из государственного бюджета в размере не менее 14 млн евро в год.

Об этом говорится в сообщении, распространенном государственной железнодорожной компанией Eest Raudtee после прошедшего во вторник заседания транзитной комиссии.

По данным Департамента технического надзора, в 2016 году из-за продолжающегося несколько лет падения объемов грузоперевозок и установленного тарифного потолка у Eesti Raudtee не были покрыты 47% расходов. По словам члена правления Eesti Raudtee Тоомаса Вирро, та же тенденция будет наблюдаться и в текущем году, поэтому у госфирмы не будет достаточно собственных средств для обслуживания и ремонта существующей железнодорожной инфраструктуры.

Анализ аудиторской компании Ernst & Young, проведенный в 2014 году, показывает, что минимальный объем необходимых инвестиций в поддержание железнодорожной сети составляет 31,7 млн евро в год. Согласно одобренному чиновниками минэкономики анализу Eesti Raudtee, в период 2018-2021 годов фирме требуется прямое государственное финансирование в размере не менее 14 млн евро в год.

"Это не инвестиция, которая приведет к технологическому перевороту или резкому улучшению качества. Она просто позволит обеспечить надежное движение поездов из Таллинна в направлении Палдиски, Нарвы, Койдулы и Валга и сохранить скорость движения пассажирских поездов на нынешнем уровне 120 км/ч", - сказал Вирро.

Однако дополнительные деньги для железной дороге в бюджете пока не предусмотрены. "Министр экономики Кадри Симсон указала на позитивное изменение — в стратегии госбюджета на 2018-2021 годы предусмотрена дополнительная компенсация в пользу Eesti Raudtee за использование инфраструктуры фирмой Elron. При этом министр была вынуждена отметить, что в настоящее время в госбюджете не отражены суммы, которые позволили бы обеспечить равновесие доходов и расходов AS Eesti Raudtee, хотя такая обязанность государства следует из принятых в 2016 году поправок в Закон о железной дороге", - сказал Вирро.

Он отметил, что на заседании комиссии к этой проблеме отнеслись серьезно, и выразил надежду, что правительство в ближайшие месяцы начнет ее обсуждение по существу. "Очевидно, что наряду с планированием трассы Rail Baltica нужно обеспечить и быстрое железнодорожное сообщение для жителей Нарвы или Пылва, а также общее качественное сообщение для сохранения грузоперевозок", - добавил представитель Eesti Raudtee.

В настоящее время по железной дороге в Эстонии в год перевозится 12 млн тонн грузов и 6 млн пассажиров.

Во вторник в Министерстве экономики и коммуникаций впервые за семь лет состоялось заседание государственной транзитной комиссии. В рамках первой встречи было рассмотрено текущее положение дел в сфере грузоперевозок и возможности для развития сектора. Также был поднят вопрос повышения конкурентоспособности портов Эстонии и в перспективе на будущее лучшее использование глобальных транспортных путей, например, с помощью железнодорожной трассы Rail Balticа.

Редактор: Андрей Крашевский



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