Эстония сделала для развития Rail Baltica меньше других стран

Темп осуществления различных подготовительных работ, необходимых для запуска Rail Baltica, в разных странах отличается, отметили на прошедшем в Риге первом форуме железнодорожного проекта. Эстония до сих пор не утвердила трассу, в то время как Рига уже планирует реконструкцию Рижского центрального железнодорожного вокзала в крупнейший в Балтии транспортный центр.

В Латвии надеются, что Rail Baltica решит многие проблемы Риги. Появится прямое сообщение между центром города и аэропортом, а территория вокзала примет в ближайшее время новый облик, пишет портал err.ee.

Центр Риги — наиболее сложный отрезок для прохождения Rail Baltica. Там должна быть доступна как новая, так и действующая железная дорога, а также автобусный вокзал. Кроме того будет создано новое сообщение между старым городом и историческим рыночным комплексом.

Через Даугаву необходимо построить еще один железнодорожный мост. Также необходимо улучшить условия для перехода через реку пешеходам и велосипедистам.

Такой основательной перестройки городского пространства не осуществляли уже десятки лет.

"Важно, чтобы инфраструктура, в частности железнодорожная инфраструктура, была расположена в местах с наибольшим потоком людей. Рига со своим центром — самый большой город в Балтийских странах, а ее железнодорожный вокзал объединит как Латвию, так и другие страны Балтии", - сказал директор отдела развития AS Eiropas dzelzcela linijas Агнис Дриксна.

По словам активистов, первоначально в Латвии построят только проходящую через Ригу часть железной дороги.

Созданный при сотрудничестве с двумя архитекторскими бюро из Дании проект придаст рижскому транспортному центру необычный облик. В добавок к хорошему сообщению будет много открытого пространства. Латыши уже ищут проектировщика для строительных работ. Работу над проектом начнут в следующем году, а строительство планируется начать через несколько лет.

"Центр будет переходным пунктом, связывающим разные виды общественного транспорта, который объединит Европу и нынешнюю инфраструктуру", сказал Дриксна.

Однако не все страны движутся к воплощению проекта Rail Baltica в таком быстром темпе.

"К сожалению, нужно отметить, что Эстония успела сделать на сегодняшний день меньше всех. В Латвии трассу утвердили в августе 2016 года, в Литве — в начале 2017 года. В то время как в Эстонии на эту тему до сих пор ведутся переговоры", - сказал член совета AS RB Rail Индрек Орав.

Интерес к Rail Baltica большой — в форуме поучаствовало около двухсот человек из порядка двадцати стран.