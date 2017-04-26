В Финляндии отец напал на двух сыновей, после чего покончил с собой

Вечером в понедельник в местечке Хирвенсалми в восточной Финляндии отец семейства при невыясненных обстоятельств напал на двух своих сыновей 16 и 20 лет, один из которых впоследствии скончался, после чего покончил с собой.

Тела мужа и двух сыновей с серьезными увечьями обнаружила вернувшаяся домой с работы мать, сообщило в среду финское телерадиовещание Yle.

Один из сыновей скончался во вторник в больнице. 16-летний мальчик по-прежнему госпитализирован, однако непосредственной угрозы его жизни уже нет. Полиция пока не смогла его допросить.

Начато следствие по статье "Непредумышленное убийство" и "Покушение на убийство". Полиция пока не разглашает подробности произошедшего, такие как мотив и способ совершения убийства.