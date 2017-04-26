Франция заявила о доказательствах ответственности Асада за химическую атаку

Франция располагает доказательствами, что в ходе химатаки в Идлибе 4 апреля был применен отравляющий газ зарин, а за нападение несет ответственность режим президента Сирии Башара Асада.

Об этом заявил в среду глава французского МИД Жан-Марк Эйро, сообщило ТАСС.

"Пробы, полученные французскими разведслужбами, однозначно показали, в ходе химической атак был применен газ зарин, - заявил Эйро. - Есть сведения, указывающие на то, что данное отравляющее вещество было произведено в сирийской лаборатории. Это показало сравнение проб, взятых после предыдущих химатак".

"Нет никаких сомнений, что ответственность за это несет режим Башара Асада", - добавил он.

Также Эйро заявил, что власти Франции располагают подтвержденными данными о том, что ВВС Сирии нанесли шесть ударов в провинции Идлиб в районе города Хан-Шейхун 4 апреля — в тот же день, когда там произошла химическая атака.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. Как отметил Эйро, погибли около 80 человек. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

Кремль: заявление Эйро не изменит позицию России

Заявление главы МИД Франции Жан-Марка Эйро о применении зарина правительственными войсками в Сирии не изменит позиции России, заключающейся в необходимости международного расследования случившегося. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кремль и президент (Владимир) Путин по-прежнему считают, что единственно возможным способом установления правды о произошедшем под Идлибом является беспристрастное международное расследование", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "сам по себе факт использования отравляющих веществ, конечно, вызывает мало сомнений". "Но приходить в какому-то выводу о том, кто виновен в этом, мы считаем, без расследования невозможно, без международного расследования невозможно", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также сказал, что позиция президента Путина по судьбе сирийского лидера Башара Асада остается неизменной: вопрос о дальнейшем пребывании Асада у власти могут решить только сами сирийцы.