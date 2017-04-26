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В Силламяэ пройдет танцевальный ретро-марафон ({{commentsTotal}})

Силламяэ.
Силламяэ. Автор: Surreal Name Given/Creative Commos
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В рамках празднования 60-летия Силламяэ в июне этого года в городе пройдет танцевальный ретро-марафон.

Как сообщает местная горуправа, 24 июня в рамках празднования юбилея города на бывшей танцевальной площадке в городском парке пройдет марафон танцевальной ретро-музыки под названием "33 оборота".

Вся музыка на танцевальной площадке будет звучать с виниловых пластинок. Все желающие смогут прийти на танцевальную площадку со своими пластинками и поставить свою любимую музыку.

Праздновать 60-летие города в Силламяэ будут целых три дня - с 23 по 25 июня.

Редактор: Сергей Михайлов



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