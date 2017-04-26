В субботу в ЦРК состоится авторский вечер маэстро Владимира Игнатова

29 апреля в 19:00 в малом зале Центра русской культуры состоится творческий вечер пианиста, педагога, и композитора Владимира Игнатова.

Программа концерта будет состоять из произведений композитора, которые он сыграет вместе с коллегами по Русскому Филармоническому обществу. На сцене – фортепианный ансамбль, флейта, кларнет и вокалисты.

Своим авторским вечером маэстро Игнатов отмечает свой 70-летний юбилей, и по-прежнему убежден, что "Жизнь богаче и умней представления о ней".

Владимир Игнатов – пианист, педагог, композитор, поэт – человек, внесший значительный вклад в развитие русского музыкального творчества в Эстонии. Он сочиняет детские оперы, дает сольные концерты дома и за границей, занимается с молодыми музыкантами и пишет стихи.

Слушателям также будет представлен поэтический сборник "Черный дрозд".

Мероприятие бесплатное.