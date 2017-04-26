Статус беженца в ЕС в 2016 году получили свыше 700 000 человек

В прошлом году международную защиту в странах Европейского союза получили свыше 700 000 человек. Это почти вдвое больше, чем аналогичный показатель за 2015 год.

Об этом в среду, 26 апреля, сообщила статическая служба Евросоюза Eurostat.

28 стран ЕС в 2016 году предоставили международную защиту 710 400 соискателям убежища, большая часть которых является сирийцами. Число признанных беженцами людей более чем вдвое превысило показатель 2015 года.

По данным Eurostat, из них 405 600 человек — сирийцы, 65 800 – иракцы, а 61 800 — афганцы.

Более 70% сирийцев получили международную защиту в Германии. Швеция предоставила защиту приблизительно 45 000 выходцев из Сирии.

Эстония к настоящему времени в общей сложности приняла 142 беженца, доставленных в рамках программы по перераспределению беженцев в ЕС. Из них одна иракская семья добровольно вернулась на родину, 31 человек в настоящее время выехали в Европу, а еще двое находятся под арестом. Очередные 22 беженца из Сирии прибыли в Эстонию 21 апреля.