"Лучшим продуктом питания Эстонии - 2017" стал сыр Old Saare

По словам Сирье Потисепп, руководителя Союза пищевой промышленности, организовавшего конкурс на лучший эстонский продукт питания, сыр Old Saare, вызревавший более восьми месяцев, достоин составить конкуренцию популярным иностранным сырам с плесенью и сырам итальянского типа.

"Данный сыр представляет собой великолепное дополнение к фруктовой тарелке и будет идеален в качестве закуски к вину. Члены жюри по достоинству оценили на редкость выдержанный букет вкусов сыра Old Saare и удобную новую упаковку, в результате чего продукт удостоился похвальных отзывов как в категории молочных продуктов, так и продуктов, претендующих на звание золотого знака", – сказала Потисепп.

Победители конкурса "Лучший продукт питания Эстонии - 2017":

Золотые знаки:

Лучший продукт питания Эстонии 2017 – сыр Old Saare, Saaremaa Piimatööstus AS

Лучший полезный для здоровья продукт Эстонии 2017 – скир Farmi, Farmi Piimatööstus AS

Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2017 – овощной сок Põltsamaa, Põltsamaa Felix AS

Лучший алкогольный напиток Эстонии 2017 - ликер Vana Tallinn Yoghurt Cream, Liviko AS

Серебряные знаки:

Лучший рыбный продукт Эстонии 2017 – килька Briis, обжаренная в соусе Кимчи, DGM Shipping AS

Лучший овощной продукт Эстонии 2017 – смузи Muhedik из клубники, черники, черной смородины и бананов, Balsnack International Holding AS

Лучшее детское питание Эстонии 2017 – экологический клубничный смузи PÕNN, Salvest AS

Лучший соус Эстонии 2017 – Alma Vene DIP! c чесноком, репчатым и зелёным луком, Valio Eesti AS

Лучшее кондитерское изделие Эстонии 2017 – темный шоколад Tuljak с начинкой, Kalev AS

Лучший мясной продукт Эстонии 2017 – предварительно запеченные утиные ножки с квашеной капустой, Rannarootsi Lihatööstus AS

Лучший десерт Эстонии 2017 – крем-брюле, Mattias Cafe OÜ

Лучшее хлебопекарное изделие Эстонии 2017 – цельнозерновой хлеб для тостов Pagariröst, Eesti Pagar AS

Лучший молочный продукт Эстонии 2017 – сыр Old Saare, Saaremaa Piimatööstus AS

Лучшее готовое блюдо Эстонии 2017 – запеканка из копченого мяса от Joel Ostrat, Mattias Cafe OÜ

Лучшие продукты от малых предприятий:

Лучший продукт от малого предприятия Южной Эстонии – березовый сироп, Kasekunst OÜ

Лучший продукт от малого предприятия Вирумаа – алкогольный напиток Handsa, Moe OÜ

Лучший продукт от малого предприятия Западной Эстонии – филе форели Farmare с сааремааским соленым маслом, Ecofarm

Лучший продукт от малого предприятия Северной Эстонии – очищенный черный чеснок, Must Küüslauk OÜ