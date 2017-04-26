Херкель на заседании ПАСЕ: после Чечни Россию не остановили, а затем были Крым и Сирия

Накануне на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был принят доклад о ситуации с правами человека на Северном Кавказе. Член эстонской делегации ПАСЕ Андрес Херкель в своем выступлении подчеркнул, что многие актуальные проблемы в области прав человека и политики безопасности косвенно связаны с событиями в Чечне.

В принятом докладе отмечается, что российские власти не исполнили рекомендации ПАСЕ и постановления Европейского суда по правам человека, сообщила в среду, 26 апреля, пресс-служба Рийгикогу.

"Россия не остановилась, потому что ее не остановили. После Чечни была Южная Осетия, после Южной Осетии – Крым и Украина, а затем – Сирия", – сказал Херкель.

"Синдром безнаказанности, возникший в начале 2000-х годов в Чечне, распространился и по другим частям Северного Кавказа. Произошла демодернизация и исламизация общества. До сих пор распространены пытки, исчезновения людей, насилие против женщин и даже т. н. убийства чести", - пояснил Херкель.

По словам Херкеля, докладчики Совета Европы не имели доступа к региону. Диалог с российской стороной полностью прервался и доклад был составлен, ссылаясь на данные других организаций по правам человека.

"Нужно выразить благодарность людям и организациям, которые до сих пор продолжают защищать права человека в Российской Федерации, в том числе и на Северном Кавказе", – сказал Херкель и подчеркнул, что при составлении доклада помощь оказали общество "Мемориал", нижегородское отделение Комитета по предотвращению пыток, Норвежский Хельсинкский комитет и основанный в Осло Центр документации имени Натальи Эстемировой.