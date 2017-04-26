Строительство Академии МВД в Таллинне начнется летом 2018 года

Таллинская городская управа дала разрешение на создание на улице Казе в Пирита нового современного комплекса Академии МВД. Строительство начнется в 2018 году и завершится в начале 2019 года.

Как отметил и.о. мэра Таллинна Таави Аас, это вклад города в укрепление безопасности в нашем государстве. Нетто-площадь нового комплекса составляет почти 11 000 кв.м, а предполагаемая стоимость сооружения – около 15,6 млн евро, сообщает Раэпресс.

Строительство здания должно начаться в июле будущего года и завершиться к началу 2019 года.

Ректор академии Катри Райк выразила благодарность всем, кто содействовал тому, чтобы сбылась мечта обрести новый дом на улице Казе. В нем спроектированы спортзал, учебное депо, сцена для демонстрации возгораний и многое другое, чего не было в старом комплексе.