Кальюлайд: подобных "Бронзовой ночи" событий в Эстонии больше никогда не повторится

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила уверенность, что события, подобные "Бронзовой ночи", в стране больше никогда не повторятся.

"Таких событий в Эстонии, очевидно, больше не произойдет. Это был спровоцированный извне кризис в сфере охраны правопорядка, который долго готовился, - сказала Кальюлайд в среду, 26 апреля, в интервью ERR. - Уверена, что это всё произошло не просто так".

Президент добавила, что спровоцировавшие кризис люди, по всей вероятности, не организовывали протестные акции на Тынисмяги, отметив, что организаторы последних были оправданы судом.

"Очевидно, что эстонский народ сумел очень быстро преодолеть этот кризис. Беспорядки быстро закончились, поскольку нашему обществу не свойственно организовывать акции протеста, которые приносят городу серьезный материальный ущерб", - подчеркнула Кальюлайд.

Она отметила, что организация подобных акций в целом чуждо Эстонии, вне зависимости от национальности людей.

"Бронзовыми ночами" стали называть беспорядки 26-27 апреля 2007 года, возникшие в ходе переноса памятника "Бронзовый солдат" с Тынисмяги на Военное кладбище в Таллинне.