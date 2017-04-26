В 2016 оборот таллиннского муниципального магазина составил чуть более 400 000 евро

Оборот действующего в Ласнамяэ муниципального магазина Lipo в прошлом году составил чуть более 400 000 евро, в то время как на его содержание из городского бюджета было потрачено почти 200 000 евро.

Продуктовый магазин Lipo был торжественно открыт в мае 2014 года при участии бывшего тогда мэром Эдгара Сависаара. Lipo обещал предлагать продукты питания по самой низкой цене. Магазин содержит городское учреждение Tallinna Turud.

Руководитель отдела надзора за городскими бизнес-предприятиями Велло Эрвин сказал ERR Uudised, что в отличие от юридических лиц Lipo не составляет традиционных отчетов за экономический год, а работает на основе бюджета.

По его словам, в муниципальном магазине совершают в среднем более 800 покупок в день. Для сравнения, в феврале 2015 года руководитель Tallinna Turgud Тийа Лийз Юргенсон сказала городской газете, что в день у них совершают примерно 1200 покупок.

Оборот Lipo в прошлом году составил 415 114 евро, что меньше показателя 2015 года (594 000 евро). В год открытия оборот Lipo составил 372 645 евро.

В этом году на содержание магазина в городском бюджете предусмотрено 191 000 евро. В прошлом году эта сумма была – 200 578 евро, из которых реально использовали 199 474 евро. В 2015 году на содержание магазина из госбюджета было потрачено почти 220 000 евро, а годом ранее – чуть меньше 142 000 евро.

"Необходимые продукты питания и предметы первой необходимости, так называемая потребительская корзина, продаются в муниципальном магазине по цене, которая формируется на основании самой никой цены в результате сравнения одних и тех же товаров в пяти разных сетях магазинов Таллинна", – сказал Эрвин.

Он добавил, что единичные товары по той же цене, как и в Lipo есть и в других магазинах Таллинна, но в Lipo по более низкой цене доступны все товары покупательской корзины.

Таллиннская оппозиция считает, что город должен не предлагать через свой магазин товар по цене, ниже рыночной, а вкладывать в деятельность Продуктового банка.