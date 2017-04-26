США приступили к развертыванию системы ПРО в Южной Корее

На фоне усиливающейся напряженности в связи с ракетно-ядерной программой КНДР американские военные приступили к развертыванию в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD.

В среду в южнокорейскую провинцию Сонджу в 255 км к югу от Сеула прибыла колонна американской военной техники с оборудованием комплекса, сообщила Русская служба Би-би-си.

Американских военных встретило протестующее местное население. Вдоль дороги выстроились шеренги полиции, чтобы оттеснить сотни демонстрантов, некоторые из которых швыряли в военные грузовики бутылки с водой. На акцию протеста вышло немало жителей двух городов, расположенных наиболее близко к новому военному объекту. По словам активистов, в стычках с полицией пострадали 10 человек, хотя сами полицейские не смогли подтвердить эту информацию.

Как уточнили в южнокорейском министерстве обороны, размещение системы ПРО было согласовано еще в прошлом году, однако в эксплуатацию она будет введена только к концу 2018 года.

США также отправили к побережью Корейского полуострова авианосную группу. На среду назначен и секретный брифинг в Белом доме, на который приглашены сразу все 100 членов американского сената.

Кроме того, Вашингтон обратился в Совет Безопасности ООН с призывом немедленно заняться решением северокорейской проблемы и параллельно попытался заручиться поддержкой Пекина.

Между тем Пекин выразил серьезную озабоченность развертыванием системы THAAD и призвал США и Южную Корею отказаться от этого шага. В Пекине считают, что развертывание комплекса THAAD подрывает безопасность в регионе. Это уже привело к существенному похолоданию в отношениях между Сеулом и Пекином (вторым по объему торговым партнером Южной Кореи), который начал вводить против Сеула различные ограничения в сфере экономики и туризма.

В Москве заявляют о неприемлемости ядерной программы КНДР, но подчеркивают, что проблему нужно решать мирными средствами, в то время как действия США способствуют усилению напряженности.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — мобильный комплекс наземного базирования, предназначенный для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. Официальная причина его развертывания — защита Южной Кореи от ракетной угрозы со стороны КНДР.