Эстонские хоккеисты потерпели третье поражение кряду на чемпионате мира

Третье поражение подряд потерпела сборная Эстонии по хоккею на проходящем в Белфасте чемпионате мира в группе B первого дивизиона. В среду, 26 апреля, эстонские хоккеисты проиграли команде Японии со счетом 2:6 (0:1, 1:3, 1:2).

Японцы забили первую шайбу лишь в концовке первого периода, однако во второй двадцатиминутке они вели уже со счетом 4:0. Эстонские хоккеисты благодаря усилиям Рихо Эмбриха и Вадима Васенкина к началу третьего периода сумели сократить отставание до двух голов. Но азиаты все-таки довели матч до уверенной победы.

После трех туров турнирную таблицу возглавила Япония, набравшая 9 очков. Однако ее догнать могут имеющие по шесть баллов Литва или Великобритания, которые сегодня вечером сыграют друг с другом. Эстония идет пока без очков.

В пятницу, 28 апреля, Эстония сыграет с Хорватией, а через день завершит турнир матчем с голландцами.