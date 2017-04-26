Центральную криминальную полицию возглавит Айвар Алавере

Новым руководителем Центральной криминальной полиции (ЦКП) с 8 мая станет Айвар Алавере, который до этого возглавлял оперативное бюро ЦКП.

Об этом в среду, 26 апреля, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Комментируя назначение, гендиректор департамента Элмар Вахер указал на большой опыт руководящей работы в полиции у Алавере и его вклад в развитие потенциала секретных подразделений и слежки.

От нового главы ЦПК ожидают продолжения прежнего курса. "Центральная криминальная полиция сегодня на правильном пути. Под руководством ее прежней главы Кристы Аас подразделение взяло курс на пресечение деятельности преступных группировок и все больше ставило акцент на пресечение "беловоротничковой" преступности. Продолжения и развития этой работы я ожидаю и от нового руководителя", - сказал Вахер.

Айвар Алавере работает в полиции с 1992 года. Он начал службу в кундаском отделении полиции Ляэне-Вируской префектуры, в 1997-1998 годах возглавлял кейлаское отделение полиции, а с 2004 года работал на различных руководящих должностях в ЦКП. Последние 13 лет он также руководил работой оперативного бюро, повышая потенциал подразделений слежки, подразделения по защите свидетелей и спецподразделения K-komando.

Алавере в 1996 году окончил Таллиннскую школу полиции. В 2004 году он окончил юридический факультет Тартуского университета.