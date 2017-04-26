Правительство отказалось от рабочей группы по экономическому росту

Правительство оказалось от созданной предшественниками рабочей группы по экономическому росту, состоящей из экспертов, вместо этого создало комиссию по экономическому развитию из министров.

Предыдущий премьер-министр Таави Рыйвас (Партия реформ) созвал рабочую группу из экспертов, которую возглавил банкир Эркки Раазуке. Когда правительство развалилось, Раазуке еще представил рапорт рабочей группы. В дальнейшем решения начало принимать новое правительство. На тему рабочей группы правительство молчало. Взяли ли какие-то из рекомендованных Раазуке мер для оживления экономики, неясно, передает ERR Uudised.

В апреле правительство Юри Ратаса (Центристская партия) все же решило распустить рабочую группу Раазуке и создать вместо нее комиссию по экономическому развитию. Она состоит не из экономических экспертов, как предыдущая рабочая группа, а из министров: председатель комиссии – премьер-министр, также в нее входят министр предпринимательства и инфотехнологии, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр здоровья и труда, а также министр иностранных дел. Комиссия будет подразделяться на рабочие группы по сферам.

"Работу комиссии экономического развития координирует госканцелярия. В планах создать рабочие группы, которые сфокусируются на укреплении различных факторов экономического роста. В части рабочих групп решение еще не принято, но мы думаем, например, создать группы, направленные на решение проблем рынка труда, налаживание бизнес-среды, дигитализацию экономики", – сказал советник правительства по прессе Аве Тампере.

Цель новой комиссии – налаживание конкурентоспособности эстонской экономики. Первая встреча запланирована на июнь.

Работа предыдущей рабочей группы под руководством Раазуке была выполнена представлением рапорта, пояснил Тампере. Рекомендации могут пойти в разработку, но это зависит от результатов обсуждения новой комиссии.