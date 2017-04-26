Полиция нашла ушедшую из дома в Сауэ 14-летнюю девочку

"На короткий номер 112 был получен звонок с информацией, что девочка может находиться в Тартумаа. Патруль полиции проверил адрес, где была найдена девочка. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, но, так как девочка несовершеннолетняя, полицейские доставят ее родителям", - говорится в сообщении пресс-службы Лыунаской префектуры.

Полиция поблагодарила за информацию позвонившего на номер 112 человека, который не остался безразличным к сегодняшней просьбе властей о помощи.

Девочка уехала из своего дома в Сауэ (Харьюмаа) в гости к своему другу 14 апреля и должна была вернуться 23 апреля. Последний раз мать общалась с ней вечером 24 апреля по телефону, и между ними произошла ссора.

После этого девочка выключила телефон, также был выключен телефон и юноши, с которым девочка могла проводить время.