Генпрокуратура РФ признала "Открытую Россию" нежелательной организацией

Нежелательными признаны, согласно сообщению на сайте ведомства, зарегистрированные в Великобритании организации "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия", а также американский "Институт современной России".

"Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными. Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - говорится в заявлении прокуратуры.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Сотрудничество с нежелательными организациями, согласно российскому законодательству, предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы. "Медуза" рассказала о том, чем грозит "Открытой России" признание нежелательной организацией.

"Открытая Россия" отказалась считать себя "нежелательной"

Движение "Открытая Россия" объявило, что не считает себя "нежелательной организацией", вопреки решению Генпрокуратуры. В заявлении на сайте движения сказано, что организация является чисто российской и не может быть признана нежелательной.

Координатор правозащитного проекта "Открытой России" Мария Баронова пояснила "Медузе", что по российским законам движение не требует регистрации юридического лица, а значит его нельзя признать нежелательным или закрыть.

Баронова пообещала подать в суд на Генпрокуратуру.

Общественное сетевое движение "Открытая Россия" и одноименная организация были созданы Михаилом Ходорковским. На конференции, прошедшей с 15 по 16 апреля в Таллинне, председателем сетевого движения "Открытая Россия" был избран координатор проекта "Открытое право" Александр Соловьёв. Помимо этого было решено поддержать кандидатуры Алексея Навального на президентских выборах и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.

Также в Таллинне представители оппозиционной организации заявили, что акции протеста "Надоел", запланированные на 29 апреля, пройдут в рамках флеш-моба. Предполагается, что люди по всей России принесут конверты с требованиями к приемным президента.

Американский "Институт современной России" возглавляет сын Михаила Ходорковского Павел.